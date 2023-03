Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Die Nike-Aktie wies um 03:44 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 111,78 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nike-Aktie bisher bei 110,68 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 111,98 EUR. Zuletzt wechselten 1.571 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 20.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 127,74 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,49 Prozent. Am 03.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 83,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 33,45 Prozent würde die Nike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 132,60 USD je Nike-Aktie aus.

Nike ließ sich am 20.12.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.11.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,85 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,83 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 13.315,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nike 11.357,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 21.03.2024.

Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2023 3,13 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

adidas-Aktie im Minus: Auftragsfertiger von adidas und Nike kappt in Vietnam 6000 Stellen

NFT-Kollektion von Porsche floppt: Was andere Unternehmen aus Porsches NFT-Debakel lernen sollten

Nike-Aktie: Experten empfehlen Nike im Januar mehrheitlich zum Kauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Inc.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com