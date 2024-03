Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Nike

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nike. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 95,92 EUR.

Die Aktie notierte um 12:01 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 95,92 EUR. In der Spitze fiel die Nike-Aktie bis auf 95,71 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 96,32 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.408 Nike-Aktien umgesetzt.

Bei 121,76 EUR erreichte der Titel am 21.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,94 Prozent hinzugewinnen. Am 26.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 84,06 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 12,36 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,42 USD. Im Vorjahr erhielten Nike-Aktionäre 1,32 USD je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 127,90 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nike am 21.12.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 USD gegenüber 0,85 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 13.388,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.315,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Nike am 21.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 20.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,60 USD je Aktie in den Nike-Büchern.

