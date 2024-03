Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Freitagnachmittag leichter

Nike im Blick

Die Aktie von Nike gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Nike-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 102,19 USD.

Die Nike-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 1,7 Prozent auf 102,19 USD nach. Bei 102,19 USD markierte die Nike-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 103,87 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 177.791 Nike-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 128,66 USD erreichte der Titel am 02.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 25,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 88,68 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,32 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,42 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nike-Aktie bei 127,90 USD.

Nike ließ sich am 21.12.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,03 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,85 USD in den Büchern gestanden. Nike hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.388,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.315,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 20.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Nike.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,60 USD je Nike-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Nike-Aktie ein

Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert zum Handelsstart im Plus

Zurückhaltung in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Abschläge