Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Vormittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie notierte im AMEX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 103,95 USD.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Verlusten. Im AMEX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 103,95 USD. Die Nike-Aktie gab in der Spitze bis auf 103,70 USD nach. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 104,80 USD. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 11.550 Nike-Aktien.

Am 02.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 128,62 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nike-Aktie mit einem Kursplus von 23,73 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 89,02 USD am 29.09.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie.

Nach 1,32 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,42 USD je Nike-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 127,90 USD für die Nike-Aktie.

Am 21.12.2023 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2023 endete. Es stand ein EPS von 1,03 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,85 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Nike im vergangenen Quartal 13.388,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nike 13.315,00 USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte Nike Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 20.03.2025.

In der Nike-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,60 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

