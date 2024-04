Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Nike

Blick auf Nike-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nike. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 92,57 USD.

Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 92,57 USD. Der Kurs der Nike-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 92,36 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 93,81 USD. Zuletzt wurden via New York 239.519 Nike-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 128,66 USD erreichte der Titel am 02.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,99 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 88,68 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 4,20 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Nike-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,32 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,43 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 118,89 USD für die Nike-Aktie aus.

Am 21.03.2024 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 29.02.2024 endete. Es stand ein EPS von 0,98 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,79 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Nike im vergangenen Quartal 12.429,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nike 12.390,00 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Nike am 27.06.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nike-Aktie in Höhe von 3,69 USD im Jahr 2024 aus.

