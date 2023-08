Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Dienstagnachmittag in Rot

So bewegt sich Nike

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 110,15 USD ab.

Das Papier von Nike befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,2 Prozent auf 110,15 USD ab. Der Kurs der Nike-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 109,82 USD nach. Bei 110,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 164.807 Nike-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 131,25 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nike-Aktie mit einem Kursplus von 19,16 Prozent wieder erreichen. Bei 82,23 USD fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 25,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 137,56 USD.

Am 29.06.2023 legte Nike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 12.825,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.234,00 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Nike wird am 26.09.2023 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,74 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

