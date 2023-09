Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike präsentiert sich am Freitagmittag fester

Blick auf Nike-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nike. Das Papier von Nike legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 102,05 USD.

Das Papier von Nike konnte um 09:42 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 102,05 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 102,05 USD. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 5.501 Nike-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (114,00 USD) erklomm das Papier am 26.07.2023. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 10,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 114,00 USD fiel das Papier am 26.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 10,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 135,33 USD aus.

Am 29.06.2023 legte Nike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 12.825,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.234,00 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.09.2023 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,74 USD je Aktie in den Nike-Büchern.

