Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike steigt am Freitagnachmittag

Die Aktie von Nike gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im New York-Handel gewannen die Nike-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 102,10 USD. In der Spitze legte die Nike-Aktie bis auf 102,33 USD zu. Bei 101,97 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 201.944 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 131,25 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 22,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2022 bei 82,23 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 19,46 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 135,33 USD für die Nike-Aktie aus.

Am 29.06.2023 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,66 USD, nach 0,90 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,83 Prozent auf 12.825,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.234,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.09.2023 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,74 USD je Aktie in den Nike-Büchern.

