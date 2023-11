Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich

Kurs der Nike

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Nike. Das Papier von Nike konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 97,16 EUR.

Um 09:04 Uhr konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 97,16 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Nike-Aktie sogar auf 97,16 EUR. Bei 97,16 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 385 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 119,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.01.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nike-Aktie 23,40 Prozent zulegen. Bei 84,16 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 131,50 USD für die Nike-Aktie aus.

Nike veröffentlichte am 28.09.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,94 USD gegenüber 0,93 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nike im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12.939,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 12.687,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.12.2023 veröffentlicht.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,72 USD je Nike-Aktie belaufen.

