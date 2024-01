Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 98,85 EUR.

Das Papier von Nike konnte um 12:01 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,1 Prozent auf 98,85 EUR. Die Nike-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 99,09 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 98,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.421 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 21.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 121,76 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 25.09.2023 auf bis zu 84,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nike-Aktie derzeit noch 14,96 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 129,20 USD.

Nike ließ sich am 21.12.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nike im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.388,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 13.315,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 21.03.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Nike veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Nike im Jahr 2024 3,63 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

