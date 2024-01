Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike gibt am Vormittag nach

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nike gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 98,48 EUR.

Um 09:20 Uhr fiel die Nike-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 98,48 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Nike-Aktie bei 98,26 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 98,75 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 2.118 Nike-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.03.2023 bei 121,76 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 84,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 14,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Nike-Aktie im Durchschnitt mit 129,20 USD.

Nike ließ sich am 21.12.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,85 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.388,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.315,00 USD in den Büchern standen.

Die Nike-Bilanz für Q3 2024 wird am 21.03.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,63 USD je Nike-Aktie.

