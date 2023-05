Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktien in diesem Artikel Nike 115,40 EUR

Die Nike-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 126,90 USD abwärts. Bei 126,30 USD markierte die Nike-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 127,15 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 102.832 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 131,25 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,31 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 82,23 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 54,32 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 137,80 USD je Nike-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nike am 21.03.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,87 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12.390,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nike einen Umsatz von 10.871,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Nike am 29.06.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Nike-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,23 USD fest.

