Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Nike am Nachmittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von Nike gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Nike-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 91,57 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Nike-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 91,57 USD. Im Tageshoch stieg die Nike-Aktie bis auf 91,83 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 91,33 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 213.527 Nike-Aktien.

Am 04.05.2023 markierte das Papier bei 128,35 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 40,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 88,68 USD erreichte der Anteilsschein am 29.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 3,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,32 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,43 USD je Nike-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 118,22 USD für die Nike-Aktie.

Am 21.03.2024 hat Nike die Kennzahlen zum am 29.02.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,77 USD gegenüber 0,80 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 12,44 Mrd. USD gegenüber 12,38 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Nike am 27.06.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,71 USD je Nike-Aktie.

Redaktion finanzen.net

