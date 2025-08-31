Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Abend mit Kursabschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Nike. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 3,9 Prozent auf 74,37 USD.
Die Nike-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 3,9 Prozent auf 74,37 USD. Zwischenzeitlich weitete die Nike-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 74,07 USD aus. Mit einem Wert von 75,64 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Nike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 764.034 Stück gehandelt.
Bei 90,62 USD erreichte der Titel am 27.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (52,28 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,55 USD. Im Vorjahr erhielten Nike-Aktionäre 1,57 USD je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 83,22 USD.
Nike veröffentlichte am 26.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Nike hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,12 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,62 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Nike-Gewinn in Höhe von 1,66 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
