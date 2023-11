Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nike gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Nike-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 103,71 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,8 Prozent auf 103,71 USD. Die Nike-Aktie zog in der Spitze bis auf 103,71 USD an. Bei 102,05 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Nike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 302.575 Stück gehandelt.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 131,25 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 26,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2023 bei 88,68 USD. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 16,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 131,50 USD für die Nike-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nike am 28.09.2023. Das EPS wurde auf 0,94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.687,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12.939,00 USD ausgewiesen.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Nike wird am 21.12.2023 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,72 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

