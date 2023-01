Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike schiebt sich am Mittag vor

Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 0,4 Prozent auf 112,62 EUR. In der Spitze legte die Nike-Aktie bis auf 112,86 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 111,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.052 Nike-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 148,34 EUR erreichte der Titel am 03.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 24,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 83,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 129,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.11.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nike am 20.12.2022. Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 13.315,00 USD gegenüber 11.357,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Nike wird am 23.03.2023 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Nike-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,11 USD fest.

Redaktion finanzen.net

