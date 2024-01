Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittag in Rot

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nike gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nike gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 97,26 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 12:03 Uhr 0,2 Prozent auf 97,26 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nike-Aktie bis auf 97,02 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 97,39 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.602 Nike-Aktien.

Am 21.03.2023 markierte das Papier bei 121,76 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,19 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 25.09.2023 auf bis zu 84,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 128,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nike am 21.12.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,03 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,85 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.388,00 USD – ein Plus von 0,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nike 13.315,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nike einen Gewinn von 3,63 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Pluszeichen in New York: Dow Jones bewegt schlussendlich im Plus

Dow Jones-Handel aktuell: So entwickelt sich der Dow Jones am Dienstagmittag

Nike-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Dezember