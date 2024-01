Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nike gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach unten. In der AMEX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 106,56 USD.

Um 22:15 Uhr ging es für die Nike-Aktie nach unten. Im AMEX-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 106,56 USD. Der Kurs der Nike-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 106,47 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 107,57 USD. Zuletzt wechselten 14.011 Nike-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 131,05 USD. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 22,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 89,02 USD fiel das Papier am 29.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 16,46 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 129,20 USD an.

Nike gewährte am 21.12.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.11.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,03 USD gegenüber 0,85 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Nike mit einem Umsatz von insgesamt 13.388,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.315,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 0,55 Prozent gesteigert.

Nike dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 21.03.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,63 USD je Aktie in den Nike-Büchern.

