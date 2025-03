Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike gewinnt am Montagnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Nike. Im New York-Handel gewannen die Nike-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die Nike-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 80,37 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nike-Aktie bei 80,94 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 79,99 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 269.433 Nike-Aktien.

Am 02.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 103,87 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nike-Aktie. Am 08.02.2025 gab der Anteilsschein bis auf 68,62 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 14,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Nike-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,47 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nike 1,45 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Nike-Aktie wird bei 85,75 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nike am 19.12.2024. Das EPS wurde auf 0,78 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,04 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12,38 Mrd. USD – eine Minderung von 7,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,39 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Nike am 20.03.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 19.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,07 USD je Aktie belaufen.

