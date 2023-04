Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Montagnachmittag behauptet

Aktien in diesem Artikel Nike 112,60 EUR

2,21% Charts

News

Analysen

Die Nike-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 122,61 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nike-Aktie bei 122,75 USD. In der Spitze büßte die Nike-Aktie bis auf 122,08 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 122,50 USD. Zuletzt wechselten via New York 145.686 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 22.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 139,12 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nike-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 82,23 USD am 04.10.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 137,80 USD an.

Am 21.03.2023 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 28.02.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,87 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Nike mit einem Umsatz von insgesamt 12.390,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.871,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 13,97 Prozent gesteigert.

Die Nike-Bilanz für Q4 2023 wird am 29.06.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,23 USD je Nike-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Nike-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im März

NYSE-Wert Nike-Aktie schließt dennoch weit im Minus: Nike vermeldet kräftiges Umsatzplus - Gemischte Gefühle bei adidas und Puma-Anlegern

Ausblick: Nike vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Inc.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com