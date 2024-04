Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nike gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 90,62 USD.

Die Nike-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 90,62 USD ab. In der Spitze fiel die Nike-Aktie bis auf 90,30 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 91,01 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 213.785 Nike-Aktien den Besitzer.

Bei 128,66 USD markierte der Titel am 02.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 41,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,68 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Nike seine Aktionäre 2023 mit 1,32 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,43 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 118,89 USD je Nike-Aktie an.

Am 21.03.2024 äußerte sich Nike zu den Kennzahlen des am 29.02.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,98 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,79 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 12.429,00 USD gegenüber 12.390,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 27.06.2024 dürfte Nike Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Nike-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,69 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer

Börse New York: So entwickelt sich der Dow Jones nachmittags

Schwache Performance in New York: Dow Jones verliert mittags