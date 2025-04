Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag im Ausverkauf

Notierung im Blick

Die Aktie von Nike gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 11,8 Prozent im Minus bei 57,27 USD.

Die Nike-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 11,8 Prozent auf 57,27 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nike-Aktie bisher bei 56,75 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 56,75 USD. Zuletzt wurden via New York 1.783.698 Nike-Aktien umgesetzt.

Bei 98,04 USD erreichte der Titel am 25.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 71,19 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.04.2025 (56,75 USD). Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 0,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nike-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,45 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,47 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,71 USD für die Nike-Aktie.

Am 20.03.2025 hat Nike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,77 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,41 Prozent zurück. Hier wurden 11,27 Mrd. USD gegenüber 12,44 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Nike am 26.06.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,13 USD je Nike-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Schwache Performance in New York: Dow Jones letztendlich im Minus

Minuszeichen in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach

Börse New York in Grün: Dow Jones am Mittag mit Zuschlägen