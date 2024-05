Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Freitagnachmittag fester

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Nike. Zuletzt sprang die Nike-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 93,05 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Nike-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 93,05 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nike-Aktie bei 93,65 USD. Bei 93,36 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 222.886 Nike-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 127,69 USD. Dieser Kurs wurde am 09.05.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,68 USD am 29.09.2023. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 4,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Nike-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,32 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,43 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 118,22 USD.

Die Zahlen des am 29.02.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Nike am 21.03.2024. Nike hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,77 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,80 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nike im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,44 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 12,38 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.06.2024 dürfte Nike Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nike-Aktie in Höhe von 3,71 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Freundlicher Handel: Dow Jones steigt zum Handelsende

NYSE-Handel: Dow Jones verbucht am Nachmittag Gewinne

Freundlicher Handel: Dow Jones klettert am Mittag