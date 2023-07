Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike zeigt sich am Mittag gestärkt

So bewegt sich Nike

Die Aktie von Nike gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Nike-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 101,48 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 12:02 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 101,48 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nike-Aktie bei 101,98 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 101,98 EUR. Der Tagesumsatz der Nike-Aktie belief sich zuletzt auf 5.272 Aktien.

Am 21.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 121,76 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 16,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2022 Kursverluste bis auf 84,01 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 20,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 135,67 USD.

Am 29.06.2023 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 12.825,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.234,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 26.09.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nike ein EPS in Höhe von 3,75 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Juni 2023: Experten empfehlen Nike-Aktie mehrheitlich zum Kauf

NYSE-Wert Nike-Aktie beendet Handel schwach: Nike enttäuscht bei Gewinnerwartungen

adidas-Aktie und PUMA-Aktie drehen ins Plus: adidas und PUMA schütteln Belastung durch düsteren Nike-Ausblick ab