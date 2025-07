Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Nike am Donnerstagnachmittag zu

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nike. Zuletzt konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 76,48 USD.

Das Papier von Nike konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 76,48 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nike-Aktie bisher bei 77,02 USD. Mit einem Wert von 76,17 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 625.275 Nike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 27.09.2024 auf bis zu 90,62 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie. Bei 52,28 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 31,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,57 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,54 USD. Analysten bewerten die Nike-Aktie im Durchschnitt mit 77,44 USD.

Am 26.06.2025 legte Nike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,14 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,99 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Nike im vergangenen Quartal 11,10 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nike 12,62 Mrd. USD umsetzen können.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Nike-Gewinn in Höhe von 1,68 USD je Aktie aus.

