Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike büßt am Donnerstagvormittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im AMEX-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 107,65 USD abwärts.

Das Papier von Nike gab in der AMEX-Sitzung ab. Um 22:15 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 107,65 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Nike-Aktie bei 107,54 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 108,03 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 32.438 Nike-Aktien.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 131,05 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 17,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 82,27 USD. Mit Abgaben von 23,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 137,56 USD.

Am 29.06.2023 äußerte sich Nike zu den Kennzahlen des am 31.05.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,66 USD gegenüber 0,90 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 12.825,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.234,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.09.2023 veröffentlicht.

Experten taxieren den Nike-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,74 USD je Aktie.

