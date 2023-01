Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Vormittag im Plus

Um 09:22 Uhr ging es für das Nike-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 112,86 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Nike-Aktie sogar auf 113,18 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 113,18 EUR. Von der Nike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 41 Stück gehandelt.

Bei 147,68 EUR erreichte der Titel am 05.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,58 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,99 EUR am 03.10.2022. Mit einem Kursverlust von 34,37 Prozent würde die Nike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 129,50 USD je Nike-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nike am 20.12.2022. In Sachen EPS wurden 0,85 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nike 0,83 USD je Aktie eingenommen. Nike hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.315,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.357,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.03.2023 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,11 USD je Aktie in den Nike-Büchern.

