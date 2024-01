Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nike. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 2,2 Prozent auf 104,62 USD.

Um 17:29 Uhr fiel die Nike-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 104,62 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 104,22 USD. Zuletzt wechselten 73.991 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 26.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 114,00 USD. Mit einem Zuwachs von 8,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 114,00 USD fiel das Papier am 26.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 8,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nike-Aktie bei 128,50 USD.

Nike gewährte am 21.12.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.11.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 13.388,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13.315,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,62 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

