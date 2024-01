Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike gibt am Donnerstagnachmittag ab

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nike gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Nike-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 103,26 USD ab.

Die Nike-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 103,26 USD abwärts. In der Spitze büßte die Nike-Aktie bis auf 102,40 USD ein. Bei 102,59 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 365.889 Nike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 131,25 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 27,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 88,68 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 14,12 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Nike-Aktie wird bei 128,50 USD angegeben.

Am 21.12.2023 hat Nike die Kennzahlen zum am 30.11.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,85 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 13.388,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nike 13.315,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 21.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,62 USD je Aktie in den Nike-Büchern.

