Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Vormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nike. Zuletzt fiel die Nike-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 104,11 USD ab.

Das Papier von Nike gab in der AMEX-Sitzung ab. Um 22:15 Uhr ging es um 2,3 Prozent auf 104,11 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Nike-Aktie bei 104,03 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 105,17 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 17.574 Nike-Aktien.

Bei 131,05 USD markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,88 Prozent hinzugewinnen. Am 29.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 89,02 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nike-Aktie 16,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nike-Aktie bei 128,50 USD.

Am 21.12.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.11.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.388,00 USD – ein Plus von 0,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nike 13.315,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,62 USD je Nike-Aktie.

