Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Nike am Nachmittag ins Plus

Nike im Blick

Die Aktie von Nike zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Nike-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 77,87 USD zu.

Das Papier von Nike legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,7 Prozent auf 77,87 USD. Den Tageshöchststand markierte die Nike-Aktie bei 78,15 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 77,34 USD. Zuletzt wurden via New York 448.257 Nike-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (107,43 USD) erklomm das Papier am 13.02.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nike-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.01.2025 bei 70,32 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie.

Nike-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,45 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,46 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nike-Aktie bei 81,38 USD.

Am 19.12.2024 legte Nike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.11.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,78 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,04 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 12,38 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 7,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nike 13,39 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Nike-Bilanz für Q3 2025 wird am 20.03.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,07 USD je Aktie in den Nike-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste

Zurückhaltung in New York: Dow Jones gibt am Mittag nach

Zurückhaltung in New York: Dow Jones startet im Minus