Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nike gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nike-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 93,77 EUR abwärts.

Das Papier von Nike gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 12:01 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 93,77 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Nike-Aktie ging bis auf 93,51 EUR. Bei 94,07 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 3.648 Nike-Aktien umgesetzt.

Bei 121,76 EUR markierte der Titel am 21.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.09.2023 (84,06 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,32 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,42 USD je Nike-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 127,90 USD für die Nike-Aktie aus.

Am 21.12.2023 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,03 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,85 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nike in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.388,00 USD im Vergleich zu 13.315,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht. Am 20.03.2025 wird Nike schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,60 USD je Nike-Aktie.

Redaktion finanzen.net

