Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktie von Nike gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nike gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 77,59 USD abwärts.

Um 15:46 Uhr ging es für die Nike-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 77,59 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Nike-Aktie bis auf 76,84 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 77,75 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 354.994 Nike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 102,43 USD erreichte der Titel am 15.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 32,01 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.02.2025 gab der Anteilsschein bis auf 68,62 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,56 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,47 USD. Im Vorjahr hatte Nike 1,45 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nike-Aktie bei 85,75 USD.

Am 19.12.2024 hat Nike die Kennzahlen zum am 30.11.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,78 USD gegenüber 1,04 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nike in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,53 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12,38 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 13,39 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Nike dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 20.03.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 19.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je Nike-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,07 USD fest.

