Nike Aktie News: Nike macht am Montagnachmittag Boden gut

Die Nike-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:22 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 122,00 EUR. In der Spitze legte die Nike-Aktie bis auf 122,30 EUR zu. Bei 121,34 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 2.045 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 157,62 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nike-Aktie 29,20 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.04.2021 bei 105,48 EUR. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 13,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 172,43 USD.

Am 21.03.2022 äußerte sich Nike zu den Kennzahlen des am 28.02.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,87 USD. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,90 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,73 Prozent auf 10,36 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,87 Milliarden USD gelegen.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2022 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2022-Ergebnisse wird von Experten am 30.06.2022 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,62 USD je Aktie in den Nike-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com