Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 122,58 USD. Die Nike-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 122,58 USD. Bei 121,38 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 200.828 Stück.

Am 22.04.2022 markierte das Papier bei 139,12 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nike-Aktie 11,89 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 82,23 USD. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nike-Aktie 49,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 137,80 USD je Nike-Aktie aus.

Am 21.03.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 28.02.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,79 USD gegenüber 0,87 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Nike mit einem Umsatz von insgesamt 12.390,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.871,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 13,97 Prozent gesteigert.

Nike wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 29.06.2023 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,23 USD je Nike-Aktie belaufen.

