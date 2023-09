Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike legt am Mittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Nike. Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 95,21 EUR.

Die Nike-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:57 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 95,21 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nike-Aktie bei 95,48 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 95,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 1.733 Stück.

Am 21.03.2023 markierte das Papier bei 121,76 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2022 bei 84,01 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nike-Aktie derzeit noch 11,76 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 135,33 USD für die Nike-Aktie.

Am 29.06.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,66 USD, nach 0,90 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 12.825,00 USD gegenüber 12.234,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Nike am 26.09.2023 vorlegen.

In der Nike-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,74 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Nike-Investition eingebracht

Analysten sehen bei Nike-Aktie Potenzial

Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nike verloren