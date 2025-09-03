DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,39 -2,3%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin94.595 -1,3%Euro1,1651 -0,1%Öl66,86 -0,8%Gold3.550 -0,3%
Nike im Fokus

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Donnerstagabend im Plus

04.09.25 20:25 Uhr
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Donnerstagabend im Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 75,11 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
64,56 EUR 0,22 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr sprang die Nike-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 75,11 USD zu. In der Spitze legte die Nike-Aktie bis auf 75,55 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,51 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 421.499 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.09.2024 bei 90,62 USD. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 17,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 52,28 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 43,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nike-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,57 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,55 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 83,22 USD für die Nike-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nike am 26.06.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,99 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12,62 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11,12 Mrd. USD.

Experten taxieren den Nike-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,66 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Nike-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nike von vor 3 Jahren verloren

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nike-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

