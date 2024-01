Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike zeigt sich am Freitagmittag fester

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Nike. Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 93,86 EUR.

Um 12:03 Uhr konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 93,86 EUR. Die Nike-Aktie legte bis auf 94,12 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 93,84 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 7.901 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 21.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 121,76 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,73 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.09.2023 bei 84,06 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 128,50 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nike am 21.12.2023 vor. Das EPS belief sich auf 1,03 USD gegenüber 0,85 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Nike 13.388,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13.315,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 21.03.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2024 3,62 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

