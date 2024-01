Notierung im Fokus

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag im Plus

05.01.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Nike gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 103,02 USD.

Im New York-Handel gewannen die Nike-Papiere um 15:53 Uhr 0,7 Prozent. Bei 103,10 USD erreichte die Nike-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 102,41 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 202.049 Nike-Aktien. Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 131,25 USD an. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 27,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,68 USD am 29.09.2023. Mit einem Kursverlust von 13,92 Prozent würde die Nike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 128,50 USD aus. Die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nike am 21.12.2023. Nike hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,85 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nike in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.388,00 USD im Vergleich zu 13.315,00 USD im Vorjahresquartal. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen. Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2024 3,62 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nike-Aktie Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Kursplus Börse New York in Grün: Dow Jones nachmittags mit Kursplus Aufschläge in New York: mittags Pluszeichen im Dow Jones

