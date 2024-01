Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Vormittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Nike gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nike-Aktie musste zuletzt im AMEX-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 102,36 USD.

Die Nike-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 102,36 USD. Der Kurs der Nike-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 102,36 USD nach. Bei 103,01 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Bisher wurden via AMEX 12.023 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 131,05 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,03 Prozent. Am 29.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 89,02 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 128,50 USD an.

Am 21.12.2023 hat Nike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2023 – vorgestellt. Nike hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,85 USD je Aktie gewesen. Nike hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.388,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.315,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 21.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Nike-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,62 USD fest.

