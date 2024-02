Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike verteuert sich am Mittag

Nike im Fokus

Die Aktie von Nike zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Nike-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 93,59 EUR.

Um 12:02 Uhr wies die Nike-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 93,59 EUR nach oben. Die Nike-Aktie zog in der Spitze bis auf 93,90 EUR an. Bei 93,54 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.396 Nike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 121,76 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.03.2023 erreicht. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 23,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 84,06 EUR am 25.09.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 127,90 USD je Nike-Aktie an.

Am 21.12.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.11.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,03 USD, nach 0,85 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.315,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.388,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2024 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2024 3,61 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

