Notierung im Fokus

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag mit Verlusten

05.02.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Nike gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nike-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 99,53 USD ab.

Werbung

Die Nike-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 1,2 Prozent auf 99,53 USD nach. Bei 99,18 USD markierte die Nike-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 100,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 273.099 Nike-Aktien umgesetzt. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.02.2023 bei 129,41 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,02 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 88,68 USD erreichte der Anteilsschein am 29.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,90 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nike-Aktie bei 127,90 USD. Am 21.12.2023 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,03 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,85 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,55 Prozent auf 13.388,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.315,00 USD in den Büchern gestanden. Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte Nike Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nike-Aktie in Höhe von 3,61 USD im Jahr 2024 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nike-Aktie Aufschläge in New York: Dow Jones schlussendlich mit Gewinnen Optimismus in New York: Dow Jones am Mittag im Aufwind Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nike von vor 10 Jahren abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com