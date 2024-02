Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike büßt am Montagvormittag ein

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nike. Das Papier von Nike gab in der AMEX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 100,77 USD abwärts.

Die Nike-Aktie musste um 22:15 Uhr im AMEX-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 100,77 USD. In der Spitze büßte die Nike-Aktie bis auf 99,81 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 100,83 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 8.442 Nike-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 131,05 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,05 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2023 bei 89,02 USD. Mit einem Kursverlust von 11,66 Prozent würde die Nike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Nike-Aktie im Durchschnitt mit 127,90 USD.

Nike gewährte am 21.12.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.11.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,55 Prozent auf 13.388,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.315,00 USD in den Büchern gestanden.

Nike wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 21.03.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,61 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

