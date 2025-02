Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike büßt am Mittwochnachmittag ein

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nike. Das Papier von Nike befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,8 Prozent auf 75,33 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,8 Prozent auf 75,33 USD. Das Tagestief markierte die Nike-Aktie bei 75,33 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 76,56 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 159.458 Nike-Aktien.

Am 13.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 107,43 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 42,61 Prozent. Am 17.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 70,32 USD. Abschläge von 6,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Nike seine Aktionäre 2024 mit 1,45 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,46 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 81,38 USD je Nike-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nike am 19.12.2024. Das EPS wurde auf 0,78 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nike 1,04 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12,38 Mrd. USD – eine Minderung von 7,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,39 Mrd. USD eingefahren.

Am 20.03.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,07 USD je Nike-Aktie belaufen.

