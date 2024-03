Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike büßt am Dienstagnachmittag ein

Notierung im Blick

Die Aktie von Nike gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nike-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 98,78 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Nike-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 98,78 USD nach. Im Tief verlor die Nike-Aktie bis auf 98,48 USD. Bei 99,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 302.615 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 02.05.2023 markierte das Papier bei 128,66 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,25 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2023 auf bis zu 88,68 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Nike-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,32 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,42 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 127,90 USD für die Nike-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nike am 21.12.2023. Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 13.388,00 USD gegenüber 13.315,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Nike rechnen Experten am 20.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,60 USD je Nike-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Börse New York in Rot: Dow Jones verliert zum Handelsende

Börse New York in Rot: Dow Jones fällt zurück

Zurückhaltung in New York: Dow Jones gibt am Mittag nach