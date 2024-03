Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nike. Das Papier von Nike befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im AMEX-Handel 2,3 Prozent auf 99,53 USD ab.

Um 22:15 Uhr fiel die Nike-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 99,53 USD ab. Die Nike-Aktie gab in der Spitze bis auf 99,03 USD nach. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 101,72 USD. Zuletzt wechselten via AMEX 18.742 Nike-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 128,62 USD. Dieser Kurs wurde am 02.05.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 89,02 USD. Dieser Wert wurde am 29.09.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 10,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,42 USD. Im Vorjahr hatte Nike 1,32 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 127,90 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nike am 21.12.2023 vor. Das EPS lag bei 1,03 USD. Im letzten Jahr hatte Nike einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.388,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.315,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Nike-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 20.03.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,60 USD je Nike-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

