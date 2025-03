Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Nike im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nike. Das Papier von Nike legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 77,70 USD.

Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 77,70 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Nike-Aktie bei 78,27 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 77,72 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 197.146 Nike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,43 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nike-Aktie 31,83 Prozent zulegen. Bei 68,62 USD fiel das Papier am 08.02.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nike-Aktie 11,69 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,47 USD. Im Vorjahr hatte Nike 1,45 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Nike-Aktie wird bei 85,75 USD angegeben.

Nike ließ sich am 19.12.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.11.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,78 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,04 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 12,38 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 7,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nike 13,39 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 20.03.2025 dürfte Nike Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Nike-Anleger Experten zufolge am 19.03.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nike-Aktie in Höhe von 2,07 USD im Jahr 2025 aus.

