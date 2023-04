Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike büßt am Mittwochnachmittag ein

Aktien in diesem Artikel Nike 111,00 EUR

Die Nike-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 122,47 USD. Die Nike-Aktie sank bis auf 122,40 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 123,00 USD. Zuletzt wurden via New York 110.964 Nike-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 139,12 USD erreichte der Titel am 22.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 11,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (82,23 USD). Abschläge von 48,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 137,80 USD an.

Die Bilanz zum am 28.02.2023 abgelaufenen Quartal legte Nike am 21.03.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,87 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12.390,00 USD umgesetzt, gegenüber 10.871,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 29.06.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Nike im Jahr 2023 3,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

