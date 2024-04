Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Freitagnachmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Nike. Zuletzt wies die Nike-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 89,37 USD nach oben.

Die Nike-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 89,37 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Nike-Aktie bei 90,23 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 89,06 USD. Zuletzt wurden via New York 325.956 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 02.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 128,66 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 30,54 Prozent niedriger. Am 29.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 88,68 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nike-Aktie derzeit noch 0,77 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,86 USD. Im Vorjahr hatte Nike 1,32 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 118,89 USD je Nike-Aktie an.

Nike gewährte am 21.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 29.02.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,98 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nike 0,79 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.390,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12.429,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 27.06.2024 terminiert.

Experten taxieren den Nike-Gewinn für das Jahr 2027 auf 4,77 USD je Aktie.

