Nike Aktie News: Nike tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Um 05.05.2022 16:22:00 Uhr wies die Nike-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 115,02 EUR nach oben. In der Spitze legte die Nike-Aktie bis auf 118,56 EUR zu. Mit einem Wert von 117,94 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 976 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 157,62 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nike-Aktie 27,03 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 105,98 EUR ab. Mit Abgaben von 8,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 172,43 USD.

Am 21.03.2022 legte Nike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 28.02.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,87 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,90 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.357,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.871,00 USD ausgewiesen.

Am 30.06.2022 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Nike veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,62 USD je Aktie in den Nike-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com